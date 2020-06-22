Atlı Binicilik Tesisleri'nde eğlenceli kamp

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde binicilik eğitimi alan 15 öğrencinin katılımıyla hafta sonu kampı gerçekleştirildi.

Birçok yaş grubundan 15 öğrencinin katılımıyla OMÜ Gölet ve Piknik Alanı'nda Atlı Spor Tesisleri kampı yapıldı. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen kampta öğrenciler atlı safari, mangal partisi, canlı müzik ile eğlenceli vakit geçirdi.

Belirli zaman aralıklarında kampı tekrarlamayı planladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri Sorumlusu Aykut Gürsoy, “Kampımızın amacı hem insanları kaynaştırmak hem de tesisimizi tanıtmak. Kampımızda 10 yaşından da 30 yaşından da öğrencimiz vardı. Antrenörümüz Aydın Tekin, Seyislerimiz Savaş Işık ve Evren Yiğit eşliğinde öğrencilerimiz atlı safari gerçekleştirdi. Hem de mangal partisi ve canlı müzikle eğlenceli dakikalar geçirdi” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir de Atlı Spor Tesisi'nde binicilik eğitimi alan öğrencilerin kampını ziyaret ederek, başarılar diledi.