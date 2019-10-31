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ATM'de silahlı saldırı zanlısı tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ATM’den para çekmek için bekleyen 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıs tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ATM'den para çekmek için bekleyen 1 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şahıs tutuklandı.


Alpaslan Türkeş Parkı yanında bulunan ATM'lerin olduğu yerde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, para çekmek için ATM'ye gelen Sedat Kurt'a (48), Volkan Ç. tarafından silahla 3 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan Kurt, 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğini tespit eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerice arama çalışmaları sürüyordu. Aranan şüpheli bugün Bafra Adliyesine gelerek teslim oldu. Bafra adliyesinde tutuklanan Volkan Ç. Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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