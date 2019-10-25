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ATM'den para çekmek için beklerken silahlı saldırıda yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ATM’den para çekmek için bekleyen 1 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ATM'den para çekmek için bekleyen 1 kişi silahlı saldırıya uğradı.


Olay, Alpaslan Türkeş Parkı yanında bulunan ATM'lerin olduğu yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, para çekmek için ATM'ye gelen Sedat Kurt'a (48), henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahla 3 el ateş edildi. Kurşunların hedefi olan Kurt, yaralandı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi geldi. Yaralı şahıs 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan silahlı saldırganı yakalamak için polis ekipleri geniş çapta çalışma başlattı.

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