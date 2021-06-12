Attan düşen genç kızın organları Samsun'da 2, Trabzon'da 1 kişiye umut oldu

SAMSUN (İHA) – Erzincan'da attan düşerek hayatını kaybeden 24 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz'ün bağışladığı organlar Samsun'da 2, Trabzon'daki 1 hastaya nakledilerek toplamda 3 kişiye yaşam umudu oldu.

Erzincan merkezde yaklaşık 1 hafta önce meydana gelen olayda, okul öncesi öğretmeni Songül Özsöz en büyük tutkusu olan ata binerek arazide tur atmaya başladı. Kısa bir süre sonra atın ürkerek kaçması üzerine Songül Özsöz yere düşerek kafasını çarptı. Beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Songül Özsöz'ün bağışlanan organları, 3 hastaya umut oldu.

Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Organ Nakil Koordinatörü Birgül Tan ve OMÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kağan Karabulut'u Samsun'dan alarak organların çıkarım işlemi için Erzincan'a götürdü. Başarılı bir şekilde organları Samsun'a getiren ekip, Samsun'da nakil bekleyen hastaların 1'ine böbrek, diğerine de karaciğer nakletti. Gelen böreklerden biri de Trabzon'da organ bekleyen bir hasta için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitti.

Gerçekleştirilen organ nakli hakkında bilgi veren Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, “Erzincan'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastamız için Samsun'dan Erzincan'a ekip gitti. Alınan organlar sayesinde 1 hastamıza böbrek, 1 hastamıza da karaciğer nakil edildi. Gelen böreklerden biri de Trabzon'da organ bekleyen bir hasta için Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitti. Sağlık Bakanlığına ait uçak Samsun'dan organları alacak ekibi alarak Erzincan'a götürdü. Çıkarımın ardından aynı uçak ekibi Erzincan'dan Samsun'a geri getirdi. Erzincan'dan getirilen organlar Samsun'da 2, Trabzon'da da 1 hastaya nakledilerek, toplam 3 kişiye yaşam umudu oldu” dedi.

“Samsun'da son 2 günde 5 hastaya organ ve doku nakli yapıldı”

Samsun'da son 2 günde 5 hastaya organ ve doku nakli yapıldığına dikkat çeken Dr. Kazak, şunları söyledi:

“1 gün önce de Trabzon'daki özel bir hastanede alınan organ ve dokular 7 ayrı kişiye umut oldu. Onda da Trabzon'a 2 ayrı uçak geldi. Uçaklar kalp ve akciğeri alarak birisi İzmir'e, birisi de İstanbul'a gitti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter de karaciğeri Samsun'a getirdi. Ciğer ve böbrek Sağlık Bakanlığı ambulansı vasıtasıyla karayolu ile Sivas'a gitti. 2 kornea da yine Samsun'daki hastalara nakledildi. Yani Samsun'da son 2 günde 1 böbrek, 2 karaciğer ve 2 kornea nakli yapılmış oldu. Toplamda 10 organ ve doku dağıtımı gerçekleşti. 5'i Samsun'da başarılı bir şekilde hastalara nakledildi.”