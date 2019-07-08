Avcılar Türkiye'nin en büyük avcı festivalinde buluştu

Türkiye'nin en büyük avcı festivali olan "12. Karadeniz Avcı Buluşması" Samsun'da yapıldı.

Milli Mücadele'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu ve Samsun'da bulunan avcı derneklerinin düzenlediği 12. Karadeniz Avcı Buluşması, Samsun Mahmur Dağı festival alanında gerçekleştirildi. Festivalde Türkiye'nin farklı şehirlerden gelen avcılar, atış yarışmasında birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Profesyonel, amatör, şişe atışı tek kurşun kategorilerinde düzenlenen atış müsabakasında ilk 3'e giren atıcılara otomatik tüfek, kupa, madalya ve plaket verildi.

İnsanların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Başkanı Mustafa Sezer, “Türkiye'nin en büyük avcı festivalini düzenliyoruz. Özellikle avcı buluşmasının Milli Mücadele'nin 100. yılında Samsun'da olması ayrı bir anlam kattı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Kadına şiddete hayır diyoruz”

Her yıl düzenlen buluşmalarda ayrı bir tema belirlediklerini ifade eden Karadeniz Av Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Sert ise, “Bu seneki belirlediğimiz tema ‘Kadına şiddete hayır' oldu. Yürüttüğümüz bu sosyal sorumluluk projesinde federasyon ve dernekler olarak kadına şiddeti kınıyoruz. Şuna da değinmek istiyorum; atış sahamız olmadığı için yarışmalarımızı böyle doğal alanlarda yapıyoruz” diye konuştu.

Festivale Türkiye'de bulunan avcı dernekleri başkanları katıldı. Festivalin sonunda müsabakalarda başarı gösteren kişilere ödül verilirken, etkinlikte şehitlere saygı atışı da yapıldı.