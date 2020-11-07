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Avda kazara vurulan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da ava giden bir kişi kazara vurularak hayatını kaybetti.

Samsun'da ava giden bir kişi kazara vurularak hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Müstecep Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi S.(64), akrabası Fahrettin S. ile ava çıktı. Avda iddiaya göre Fahrettin S.kazara av tüfeğiyle Niyazi S.'yi vurdu. Ağır yaralanan Niyazi S. ormanlık alanda hayatını kaybetti. Fahrettin S. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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