AVM müşterileri opera ile karşılandı

Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, bir AVM'de düzenlenen etkinlikte müşterileri müzik dinletisi ile karşıladı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) ile Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikle AVM müşterileri müzik dinletisi ile karşılandı. AVM girişine hazırlanan stantta orkestra sanatçıları sevilen eserleri AVM müşterileri için seslendirdi. Üflemeli ve yaylı enstrümanlarla 2 bölümden oluşan müzik dinletisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplarken vatandaşlar müzik dinletisini cep telefonlarıyla unutulmaz hale getirdi.

“Vatandaşların sosyal ortamlarına ulaşmaya çalışıyoruz”

Etkinlik hakkında bilgi veren SAMDOB İl Koordinatörü Sezgi Elhüseyni, etkinliğin Piazza AVM'nin isteği üzerine gerçekleştirildiğini söyledi. Amaçlarının sanatı yaygınlaştırmak ve SAMDOB'un etkinliklerini tanıtmak olduğunu ifade eden Elhüseyni, “Mümkün olduğu sürece ayda 1 etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde orkestra sanatçıları 2 grup halinde müzik dinletileri gerçekleştirdi. Samsun halkının kültürel etkinliklere daha kolay ulaşması, SAMDOB'un etkinliklerinden haberdar olmaları amacıyla onların sosyal ortamlarına ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.