AVM ziyaretçilerini mutlu eden kampanya

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin (AVM) bir banka iş birliği ile Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılına özel düzenlediği kampanyası yoğun ilgi gördü.

Sadece Axess kart sahiplerine özel gerçekleştirilen kampanya, ulusal ve uluslararası seçkin marka karmasına sahip Orta Karadeniz'in en büyük alışveriş merkezinde alışveriş yapma avantajını katladı.

Karta özel 1-20 Mayıs 2019 tarihleri arasında Samsun Piazza AVM'de kampanyaya dahil üye iş yerlerinden yapılan toplam 500 TL alışverişe 55 TL chip-para hediye ediliyor. Kampanyadan faydalanmak için, ilk harcamadan önce Axess Mobil'den “Hemen Katıl” butonunu tıklamak veya "SAMSUNPIAZZA" yazıp 4566'ya SMS göndermek yeterli oluyor.

Kazanılan chip-para, AVM'deki mağazalar ya da restoranlarda üye iş yerlerinde 31 Mayıs 2019 tarihine kadar kullanılabilecek.

Piazza'nın avantajları katladığı kampanya, Ramazan ve Bayram alışverişine çıkan AVM ziyaretçilerini mutlu ediyor.