AVM'de 23 Nisan coşkusu

Yeşilyurt AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel tüm çocukları sihirli ayna karşısında hayalindeki mesleği yaşattı. AVM'ye gelen çocuklar, fast food katında kurulan aktivite alanında büyük bir ayna önünde, kendi seçtikleri birbirinden eğlenceli, geleceğin meslekleri kostümlerini kullanarak fotoğraf çektirdi. Çekim sonrasında katılımcılar fotoğrafları 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel tasarlanmış çerçeveler ile basılıp, anında alabildi. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinlikte, Yeşilyurt AVM ziyaretçileri “Sihirli Ayna” ile eğlenirken, 23 Nisan'ı ölümsüzleştirecek fotoğrafların da sahibi oldu.

Yeşilyurt AVM'de ayrıca, 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında “Fotoğraflarla 23 Nisan” sergisi açıldı. Sergi, 23-30 Nisan tarihleri arasında AVM'nin 2. katında gezilebilecek. Sergide, 1979 yılından itibaren devam eden Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çekilen 100 fotoğraf yer alıyor.