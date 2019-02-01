AVM'de Afgan genci öldüren şahıs 12,6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da bir alışveriş merkezinde (AVM) 18 yaşındaki Afgan uyruklu genci bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki genç yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2017 yılı Mayıs ayında Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Arif Pashto ile Arif Cem A. (22) arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Arif Cem A., Afgan uyruklu genci bıçakla kalbinin üzerinden ve sırtından yaraladı. Hastaneye kaldırılan Arif Pashto kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınarak tutuklanan Arif Cem A.'nın, geçen ay yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi. Bugün görülen davanın son duruşmasına avukatı Rıfat Bülbül ile birlikte katılan Arif Cam A., kendini savunarak pişmanlığını dile getirdi.

Avukat Rıfat Bülbül, "Müvekkile isnat edilen kasten adam öldürme suçunda, haksız tahrik söz konusudur ve ilk haksız tahrikin maktulden kaynaklandığı tanık beyanlarından sabittir. Tahrikin birden fazla oluşu ile birlikte, müvekkile ceza tayinine gidildiğinde haksız tahrik hükümlerinin azami ölçüde uygulanması gerekmektedir" dedi.

Mahkeme, Arif Cam A.'yı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.