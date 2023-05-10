AVM'de ‘Anneler Günü'ne özel hediye

Samsun'da bir AVM düzenlediği kampanya ile müşterilerine ‘Anneler Günü'ne özel hediyeler veriyor.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Anneler Günü'nün yaklaştığı şu günlerde ziyaretçilerine harcadıkça kazanma şansı sunuyor. Anneler Günü alışverişini fırsata dönüştüren kampanya ile 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan herkes, ‘özel kutusunda Türk kahvesi fincanı' kazanma fırsatı yakalıyor.

Anneler Günü'ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde 11-14 Mayıs tarihleri arasında tek seferde ya da toplamda 1000 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosuna işletip, 1. katta kurulacak olan ‘ev konseptli' alanda anında özel sunum kutusunda Türk kahvesi fincanını alabilecekler. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 1000 TL'ye ulaştığında yapmaları gereken tek şey Lucky Card bankosuna uğramak.

Yeşilyurt AVM kampanya hediyeleri ile dikkat çekmeye devam ederken kurduğu günün anlam ve önemine uygun kampanya alanlarıyla da ziyaretçilerini gülümsetiyor. Lucky Card fırsatlar dünyası AVM müşterilerini hem kampanyalardan yararlandırıyor, hem de onlara her alışverişe kazandırdığı puanlarla onlarca hediye seçeneği sunuyor.