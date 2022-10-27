AVM'de Cumhuriyet Bayramı heyecanı

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), Cumhuriyet'in kuruluşunun 99. yıldönümü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Cumhuriyet Bayramı'na özel Sinop Gerze'den Samsun'a yapılan Cumhuriyet Yürüyüşü'nün bitişi ve bayrak teslim töreni 28 Ekim günü saat 17.00'de AVM sahil tarafında gerçekleştirilecek. AVM'de 17.00-18.30 saatleri arasında Cumhuriyet Kadınları Bandosu gösteriler sunacak.

29 Ekim Cumartesi günü saat 14.00- 16.00 aralığında AVM'de 3 ile 5-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik müzikli eğlence etkinliği gerçekleştirilecek. Ardından saat 16.00'da başlayacak Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilmiş olan halk oyunları gösterisi ile görsel şölen oluşturulacak.