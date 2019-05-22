AVM'de “Fırsat Günleri”

24 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında, birçok seçkin marka yüzde 80'i bulan avantajlar sunacak.

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM), ünlü markaların ürünlerini yüzde 80'e varan indirimlerle satışa sunduğu “Fırsat Günleri” başlıyor.

Bayramda ailesini, eş, dost ve akrabalarını sevindirmek ya da ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe çıkanlar Piazza'nın Fırsat Günleri'nde, aradıkları birçok ürünü yüzde 80'e varan indirimlerle satın alabilecek.

Ev tekstili, kadın, erkek, çocuk, genç, aktif spor giyim, ayakkabı ve aksesuar ve dekorasyona kadar birçok marka ürünün sezon fiyatları üzerinden “Çılgın” tabir edilebilecek etiketlerle satışa sunulacağı Fırsat Günleri, 9 Haziran'a kadar devam edecek.