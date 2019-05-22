İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AVM'de “Fırsat Günleri”

24 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında, birçok seçkin marka yüzde 80’i bulan avantajlar sunacak.

24 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında, birçok seçkin marka yüzde 80'i bulan avantajlar sunacak.


Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde(AVM), ünlü markaların ürünlerini yüzde 80'e varan indirimlerle satışa sunduğu “Fırsat Günleri” başlıyor.


Bayramda ailesini, eş, dost ve akrabalarını sevindirmek ya da ihtiyaçlarını gidermek için alışverişe çıkanlar Piazza'nın Fırsat Günleri'nde, aradıkları birçok ürünü yüzde 80'e varan indirimlerle satın alabilecek.


Ev tekstili, kadın, erkek, çocuk, genç, aktif spor giyim, ayakkabı ve aksesuar ve dekorasyona kadar birçok marka ürünün sezon fiyatları üzerinden “Çılgın” tabir edilebilecek etiketlerle satışa sunulacağı Fırsat Günleri, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.