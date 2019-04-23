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AVM'de Kral Şakir coşkusu

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Geleneksel Çocuk Şenlikleri kapsamında Bulvar AVM'de gerçekleştirilen etkinlikle Kral Şakir, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.


20 Nisan itibariyle geleneksel sokak oyunları, ahşap boyama atölyesiyle başlayan etkinlikler Türkiye'nin en sevilen ve en çok izlenen çizgi filmi Kral Şakir ile devam ediyor. Kral Şakir, bir aslan ailesinin çocuğu olan Şakir'in ailesi ve arkadaşları ile olan maceralarını komedi ve eğlenceli halleriyle çocuklara keyifli anlar yaşattı.


Program, moderatör eşliğinde birbirinden eğlenceli yarışmalarla başladı. Kral Şakir karakteriyle hem şarkı söylediler hem de dans ettiler. Çocuklar en sevdikleri karakter ile fotoğraf çekilme şansı da elde etti. Dolu dolu etkinliklere eski sokak oyunları ve ahşap boyama atölyeleri eşlik etti.


Geleneksel Çocuk Şenliği 25 Nisan'a kadar devam ederken, Kral Şakir sahne gösterisi 24 ve 25 Nisan 13:00-18:00 arasında izlenebilecek. Etkinlikler ücretsiz olacak.

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