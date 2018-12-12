AVM'de Mağazacılar Günü kutlandı

"12 Aralık Mağazacılar Günü", Yeşilyurt Alışveriş Merkezinde (AVM) düzenlenen kahvaltı organizasyonu ile kutlandı.

Türkiye'de, perakende-mağazacılık sektöründe çalışanların onurlandırılmalarını ve onlara teşekkür edilmesini amaçlayan ve bu yıl 6. kez düzenlenen 12 Aralık Mağazacılar Günü, Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi yönetimi ve tüm mağaza çalışanlarının katıldığı kahvaltı organizasyonu ile kutlandı.

Perakende sektörünün büyümesinde, her zaman gece gündüz en iyi hizmeti vermek için çaba gösteren, mesleğine gönülden bağlı tüm perakende çalışanlarını onurlandırmak için 12 Aralık tarihi 6 yıldır tüm sektörde “Mağazacılar Günü” olarak kutlanıyor.

Yeşilyurt AVM'de her yıl şenlik havasında kutlanan Mağazacılar Günü, bu yıl da tüm mağaza çalışanlarının katılımıyla gerçekleşen kahvaltı organizasyonu ile kutlandı. Yeşilyurt AVM yönetiminin bu anlamlı günü kutlamak, mağaza çalışanlarının motivasyonunu bir kat daha artırmak ve paylaşımlarda bulunmak için AVM'de bulunan bir kafede düzenlemiş olduğu sabah kahvaltısında mağaza çalışanları ve AVM yönetimi bir araya geldi.