İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği

Samsun’da bir AVM’de ’taciz iddiası’ gerginliği yaşandı.

Samsun'da bir AVM'de 'taciz iddiası' gerginliği yaşandı.



Olay, akşam saatlerinde Bulvar Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde (AVM) meydana geldi. İlkadım ilçesinde bulunan Bulvar AVM'nin bankında oturan kimliği belirsiz şahsın, yoldan geçen genç bir kadının fotoğraflarını çektiğini iddia eden 2 genç, şahsı kıskaç altına aldı. Gençler, şahıstan cep telefonunun fotoğraf galerisini açmasını istedi. Bu sırada 2 genç ve taciz iddiasıyla anılan vatandaş arasında kovalamaca yaşandı.



Olay yerine gelen polisler genç kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen ve kovalamaca sonucu düşerek başından yaralanan şahsı ambulansa teslim etti. Genç kadın Z.E. ise önce polise şikayetçi oldu, ardından ise "Durum yanlış anlaşılmadan ibaret" diyerek şikayetini geri aldı.



Olayı anlatan Berat Ö. “Biz, bayanlar geçerken beyefendinin fotoğraf çektiğini gördük. Görünce de uyardık. Uyarmaya aldırış etmediği zaman biz de elindeki telefonu alıp galeriye bakmak istedik. Ama kendisi izin vermeyip kaçmaya kalkınca da kovalarken ayağı kaydı bu hale geldi. Galeriyi açtığımız zaman da kadınların resimlerini çektiğini gördük. O arada da emniyeti arayıp haber verdik. Gerisini onlara bıraktık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.