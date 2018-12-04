AVM'de "Yılın Müzik Aralığı"

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), bu yıl ikincisini yapacağı "Yılın Müzik Aralığı" etkinliği ile ziyaretçilerine keyif ve müzik dolu anlar yaşatacak.

Yılın Müzik Aralığı için tüm hazırlıklar tamamlandı. Başta Samsun olmak üzere, çevre illerde yaşayan tüm müzikseverleri; yüzde 100 müzik ve eğlence ile ağırlayacak olan Yılın Müzik Aralığı, Yeşilyurt AVM Fast Food katında gerçekleştirilecek.

Aralık ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek olan müzik festivali "Yılın Müzik Aralığı”, Bora Duran, Tuğçe Kandemir, Kolpa ve Oğuzhan Uğur gibi ünlü müzisyenleri ağırlayacak. “Sen de Gidersen” ve “Gül Senin Tenin” adlı şarkılarıyla tanınan Bora Duran. Sosyal medyada en çok konuşulan "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla dinlenen Tuğçe Kandemir. "Gurur Benim Neyime", "Yatağın Soğuk Tarafı", "Nasıl Öğrendin Unutmayı", "Beni Aşka İnandır", şarkılarıyla "Kolpa". Pinç ve Babala TV'nin sunucusu ve aynı zamanda müzisyen, yönetmen, senarist Oğuzhan Uğur. “Yeşilyurt'ta Yılın Müzik Aralığı”, Aralık ayı boyunca her hafta sonu Yeşilyurt AVM'yi güncel müziğin en keyifli örnekleri ile buluşturacak. Etkinlikler ise ücretsiz.

Etkinliklerin programı ise şu şekilde: “8 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 Bora Duran, 15 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 Tuğçe Kandemir, 22 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 Kolpa, 29 Aralık 2018 Cumartesi saat 17.00 Oğuzhan Uğur.