AVM'den 23 Nisan etkinliği

SAMSUN (İHA) – Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında Yeşilyurt AVM'de etkinlik gerçekleştirildi.

TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenlikleri kapsamında Yeşilyurt AVM'de etkinlik gerçekleştirildi. “Dünya Çocuklarıyla Birlikte 23. Nisan'ı Coşkuyla Kutluyoruz” etkinliğinde Türkiye, Bangladeş, Azerbaycan, Yakutistan, Seyşeller ve Nijeryalı çocuklar yöresel oyunlarını ve danslarını sergiledi. Oyunları ve dansları büyük bir coşku içerisinde izleyen katılımcılar bu anları cep telefonlarıyla kayda alırken özellikle Türk ekibinin oyunları katılımcılardan büyük beğeni topladı.