AVM'den Öğretmenler Günü kampanyası

Samsun'un Atakum ilçesindeki bir alışveriş merkezi ‘Öğretmenler Günü'ne özel kampanya düzenledi.

‘Alışverişin Atakum'daki adresi' Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM) öğretmelere özel bir kampanya başlattı. Konuklarına günün anlam ve önemine uygun hediyeler seçen AVM, Öğretmenler Günü kampanyası hazırladı. Öğretmenleri unutmayan AVM, “Öğretmenler Unutulmaz, Kokuları da. Öğretmenler Günü Kampanyası” ile 23-26 Kasım tarihleri arasında toplamda veya tek seferde 750 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm misafirlerine fişlerini danışma bankosuna işletmesi halinde ‘parfüm seti' hediye edecek.

AVM, 4 gün sürecek kampanyasından faydalanmak için tüm misafirlerini davet etti.