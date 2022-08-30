AVM'den 'Okula Dönüş' kampanyası

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşayan çocuklara "Okula Dönüş" kampanyası ile ilk hediyelerini veriyor.

Tüm velilerin okul alışverişine dönük ihtiyaçlarını uygun fiyat, çeşitlilik ve indirim kampanyaları ile tek çatı altında bulunduran Yeşilyurt AVM, Lucky Card fırsatları ile ziyaretçilerine ekstra karlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında toplamda yada tek seferde 750 TL alışveriş yapan tüm Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosuna işletip alışveriş merkezinin 1. katında kurulacak olan sınıf konseptli alandan anında “okul çantası” hediyesini alabiliyor.