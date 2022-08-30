İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

AVM'den 'Okula Dönüş' kampanyası

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşayan çocuklara "Okula Dönüş" kampanyası ile ilk hediyelerini veriyor.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi(AVM), yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını yaşayan çocuklara "Okula Dönüş" kampanyası ile ilk hediyelerini veriyor.


Tüm velilerin okul alışverişine dönük ihtiyaçlarını uygun fiyat, çeşitlilik ve indirim kampanyaları ile tek çatı altında bulunduran Yeşilyurt AVM, Lucky Card fırsatları ile ziyaretçilerine ekstra karlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. 1-4 Eylül 2022 tarihleri arasında toplamda yada tek seferde 750 TL alışveriş yapan tüm Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosuna işletip alışveriş merkezinin 1. katında kurulacak olan sınıf konseptli alandan anında “okul çantası” hediyesini alabiliyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.