Avrupalı öğrenciler OMÜ'de

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Engelli Öğrenci Birimi ve Samsun Engelliler Federasyonu; ERASMUS Gençlik Programları kapsamında ve Türkiye Ulusal Ajansın desteğiyle "Count Me In" (Beni de Sayın) Projesi'ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında Macaristan, Hırvatistan, Litvanya, Romanya ve Moldova'dan toplam 30 engelli öğrenci OMÜ'ye gelerek 8 gün boyunca çeşitli etkinliklerle karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini konuştular.

“Teknolojik araçları kullanarak kendilerini doğru anlatmalarını hedefliyoruz”

Proje Koordinatörü ve OMÜ Engelli Öğrenci Birimi personeli Ahmet Tayfur Arslan, engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanması ve eğitim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Proje kapsamında OMÜ'nün engelli çalışmalarını ve Uluslararası İlişkiler Birimini tanıttıklarını söyleyen Arslan "OMÜ öğrencileri de projeye katılımcı olarak destek veriyor. Amacımız; engelli bireylerin kamera, fotoğraf gibi teknolojik olanaklarla kendini tanıtması ve bu yönde toplumsal farkındalığın artmasını sağlamak. Ayrıca medyada var olan yanlış engelilik algısına karşı tutum değişikliği oluşturulması ve bunun için de teknolojik araçları kullanarak kendilerini doğru anlatmalarını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Hizmetler Birimi Müdürü Ali Cengiz Ciğerci de yaptığı sunumda, OMÜ'nün bu alanda kazandığı ödüller ile Üniversitede okuyan engelli öğrencilerin istatistiki bilgilerinden bahsetti.

Şube Müdürü Ciğerci, sunumunda ayrıca engelli öğrencilerin pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileriyle ilgili bilgi vererek engelli öğrencilere yönelik iş arama becerileri eğitimi ve 4. Engelsiz OMÜ Günleri'ni düzenlendiklerine işaret etti.

8 günlük ziyaret sonrasında Avrupalı öğrencilerin tecrübeleri, hazırlanan video ile OMÜ'nün Youtube kanalında anlatılacak.