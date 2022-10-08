Samsun'un sosyal, tarihi, kültürel, coğrafi ve ekonomik yapılarına ilişkin bilgilerin, eserlerin ve belgelerin bulunduğu ve "Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri" olan Samsun Kent Müzesi'ni 2022 yılının ilk 8 ayında 30 binden fazla kişi gezdi.

Samsun Kent Müzesi, 2013 yılında ‘Her Kente Bir Kent Müzesi' sloganıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Müzenin giriş katında Samsun'un kronolojik tarihi, Kurtuluş Savaşı'nda Samsun'da yaşananlar ve Samsun'un tütüncülük geçmişi hakkında bilgiler yer alıyor. Atatürk, Cumhuriyet Dönemi Samsun, mübadele ve göçler, yaşanan afetler, sanatçıların hikayeleri gibi birçok eserin görselli ve yazılı anlatımları ile insanlara rehberlik veren Kent Müzesi'ni 2022 yılının ilk 8 ayında 30 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Samsun Büyüksehir Belediyesi'nin 'Yasayan Şehir, Yasayan Müze' sloganıyla hayata geçirdiği 'Samsun Kent Müzesi', 2015 yılında Avrupa'nın en prestijli 6 müzesinden biri seçildi.

Samsun'a dair her şey

Müze hakkında bilgi veren Samsun Kent Müzesi Birim Sorumlusu Nilgün Sarıçoban, “Burası şehrimizin bir rehberi, şehrimizin bir vitrini gibi görülmektedir. Samsun'a gelen turistler için ilk önce Kent Müzesi'ni ziyaret etmelerini, daha sonra şehri gezmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü şehrimiz ile alakalı tarihi rehberliği, biz burada kendi rehberlerimiz aracılığı ile müzemize gelen herkese yapabiliyoruz. Burada bulunan her başlık aslında Kent Müzesi'nin bir rehberi sayılır. Mesela girişimizde yaklaşık ‘15 bin yıllık bir geçmişe yaslanırım' diyor. Şehrimizde bulunan Tekkeköy Mağaraları'nda ilk ayak izleri ile birlikte Kent Müzesi ziyaretlere başlıyor. Daha sonra 19 Mayıs 1919 Milli Mücadele dönemi ve mübadele, Samsun için çok önemlidir. Yaklaşık 2 tane bina gezmekteyiz Kent Müzesi'nin içerisinde. Camdan bir tünel ile birbirine bağlı olan binalarımızda, tarihsel sürece ait bir binamız ve geleneklerle, ekonomiye bağlı tarihi bilgi ve objelere ait bir binamız bulunmaktadır. 8 ayda 30 bin ziyaretçiyi geçmiş bulunmaktayız. Ayrıca okul sürecinde de ziyarete gelinen bir müzedir burası. Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ‘Müzede Bir Gün' adlı proje yürütüyoruz. Geçen sene 4. ve 5. sınıflar ile gerçekleştirdiğimiz bu projeyi, bu sene 6. ve 7. sınıflar ile düzenleyeceğiz” dedi.