Ayağı takılıp düşünce elindeki tüfekle kendini vurdu

Samsun'da ayağı taşa takılarak düşen 16 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini kolundan vurarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin kırsalda bulunan Sığırtmaç Mahallesi Kemer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki R.B.S., köyde ava giderken ayağı taşa takılarak yere düştü. Bu sırada R.B.S.'nin elinde bulunan tek kırma av tüfeği yere düşünce ateş aldı. Sağ kolundan vurulan çocuk kanlar içinde kaldı. Yaralı halde evine yürüyen R.B.S. yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen R.B.S. buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.