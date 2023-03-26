Ayak tenisi Samsun il seçmeleri yapıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde ayak tenisi il seçmelerinde Çarşamba Ayak Tenisi Takımı birinci oldu.

Alaçam Şehir Stadı'nda yapılan yapılan seçmelerde Çarşamba Ayak Tenisi Takımı birinci, Alaçam ikinci, Yeşilırmak Takımı ise üçüncü oldu. Birinciliği elde eden Çarşamba Ayak Tenis Takımı 27-29 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Samsun'u temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni ve Ayak Tenisi Samsun İl Temsilcisi Gökhan Bozdemir, "Ayak tenisini ülkemizin gençleri çok seviyor. Her yaş gurubuna hitap eden bir spor dalı olduğu için her geçen gün ilgi artıyor" şeklinde konuştu.