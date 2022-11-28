İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayakkabısını çıkarırken kafa üstü düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da ekmek alıp evine gelen yaşlı adam, ayakkabısını çıkarırken düşerek kafasını merdivenlere çarpıp hayatını kaybetti.

Samsun'da ekmek alıp evine gelen yaşlı adam, ayakkabısını çıkarırken düşerek kafasını merdivenlere çarpıp hayatını kaybetti.


Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ö. (82) bakkaldan ekmek alıp evine döndü. Evin girişinde ayakkabısının birini çıkartıp diğerini çıkarmak isteyen yaşlı adam, dengesini kaybederek yere düşüp kafasını merdivene çarptı. Yakınları olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kalbi duran yaşlı adama sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.