Ayçiçeği hasadı başladı

Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeğinin hasadı başladı. Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki çiftçiler ise ayçiçeği fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ekilen 90 bin dönümün üstünde bir alanda ayçiçeğinin hasadına başlandı. Nisanın ilk haftası ekilen bitki, temmuz ayında sapsarı çiçek açarak fotoğraf tutkunlarının doğal stüdyosuna dönüştü. Ağustos aylarının sonuna doğru olgunlaşan ve kararan ayçiçekleri için biçerdöverler tarlalara girdi. Bu sezon verimin iyi olduğunu söyleyen çiftçiler, devlet tarafından ayçiçeklerinin tonluk fiyatının açıklanmasını bekliyor.

Yağınözü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Çılıbı, "Ayçiçeklerini mart ayının sonu, nisan ayının ilk haftası ekiyoruz. 4 aylık bir süreci var. Elimizden geldiği kadar iyi bir ürün çıkartmaya çalışıyoruz. Devlete ait iki tane kooperatifimiz var Vezirköprü'de. Henüz fiyat açıklamadı. Biz ayçiçeklerini biçtiriyoruz. Emaneti tüccara bırakıp geliyoruz. Tüccarın vicdanına kalmış bir durum. Ama değerli olacak ama değerinden altında olacak. Daha devletten bir fiyat alamadık. Verim iyi ancak fiyat açıklanmadığından zor durumdayız. Ayçiçeğinden en çok yağ oluyor, artıklar küspe oluyor. Kozmetik sanayilerinde kullanılıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Öz ise, "Ayçiçeği yetiştiriyoruz. Girdi çıktıların çok pahalı olmasından dolayı fazla para kazanamıyoruz. Zamanında fiyatın açıklanamaması çiftçi için hiç iyi bir durum değil. Ayçiçeği fiyatı hiçbir zaman zamanında açıklanmadı. Biçtiğimiz ürünü emanete bedava veriyoruz. Verim olarak sulu yerde 250-300, sulanmayan yerlerde 100 ile 150 kilogram arası değişiyor. Sarı iken ayçiçekleriyle selfie yapan bol. Kartpostallık fotoğraf için güzel görünüyor. Yoldan geçerken duran, çok fotoğraf çekinen var" diye konuştu.

Vezirköprü'de ayçiçeği hasadı devam ediyor.