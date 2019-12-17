Ayçiçeği üreticisine 120 milyon lira

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Bu yıl piyasa şartları ve sanayici ve tüccardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle planlananın üzerinde alım yapan KARADENİZBİRLİK, 50 bin ton ayçiceği ve 500 ton soya için çiftçiye 120 milyon lira ödedi" dedi.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), 2019 yılında mübayaa edilen yaklaşık 50 bin ton ayçiçeği ile 500 ton soya ürünü karşılığında üreticiye 120 milyon TL ödeme yaptı.

Planlananın üzerinde alım yapıldı

Konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yeni sezonda piyasadan Tarım Bakanı tarafından açıklanan 2,50 TL/Kg fiyat ile alım yaptıklarını hatırlatarak, "KARADENİZBİRLİK, bu yıl sanayici ve tüccar alıcıların bu fiyatın ya çok altında alım yapması ya da piyasaya hiç girmemesi sonucu planlananın üzerinde bir alım yapmak zorunda kalmıştır. Bu gelişmeye karşın mali açıdan karşılaşılan sıkıntı kısa sürede aşılarak bugün itibariyle ürün bedellerinin tamamı, yaklaşık 50 bin ton ayçiçeği ile 500 ton soya ürünü karşılığında 120 milyon TL olarak üreticilerimize ödenmiş bulunmaktadır" diye konuştu.

Yağlı tohum üretimi desteklenmeli

Ayçiçeği üreticisinin güçlenmesi, ürettiği üründen fayda ve gelir elde etmesinin önemine vurgu yapan Genel Müdür Erarslan, "Ülkemizde 3'te 2'si ithal yoluyla karşılanan yağlı tohum ihtiyacının bir an önce yerli kaynaklardan giderilmesi gerekmektedir. Ülke olarak halen en fazla dışarıya para harcadığımız tarım ürünlerinden birisinin yağlı tohumlar ve yan ürünleri olması üzüntü vericidir. Türkiye, başta ayçiçeği olmak üzere tüm yağlı tohum bitkilerinin yetiştirilebileceği uygun toprak yapısına ve uygun iklimine sahip bir ülkedir. Bu nedenle yağlı tohum üretimi potansiyelimizi en kısa sürede artıracak şekilde her türlü tedbir ve yatırım planı yapılarak hayata geçirilmelidir. Devletimiz, destekleme primlerini artırarak üreticiyi bu alanda teşvik edebilir" şeklinde konuştu.

“41 yıldır üreticinin sigortasıyız”

KARADENİZBİRLİK'in tüm imkanları ve kaynaklarını yağlı tohum üreticisinin mağdur olmaması için seferber ettiğinin altını çizen Genel Müdür Ünal Erarslan, "KARADENİZBİRLİK, bölgemiz ve ülkemiz için önemli potansiyeli olan yağlı tohum üretimini ve üreticilerini 41 yıldır ayni ve nakdi kredilerle desteklemekte ve ürün alım garantisiyle binlerce üreticinin ve üretimin adeta sigortası olmaktadır. Yıllardır yerli üretimin destekçisi olan Birliğimiz, ortaklarının güçlenmesi ile güçlenip büyüyecektir. Bölgemiz tarımsal sanayisinin ve ticaretinin gelişmesinde önemli yeri olan yağlı tohum üreticisine, hizmetlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.