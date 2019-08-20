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Aydemir'den ‘Fındık Hasadı' uyarısı!

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık üreticilerine önemli uyarılarda bulundu.


Açıklamalarda bulunan Muammer Aydemir, “Fındık sezonunun başladığı bu dönemde havaların yağmurlu gitmesi sebebiyle fındıklarımızda yeterli kurutma işlemini sağlayamıyoruz. İç fındık ihracatında mağduriyet yaşamamak için alfatoksin tehlikesine karşı kurutma büyük önem arz etmektedir. TMO'ya fındık teslim etmeden önce fındığı uygun kriterler de taşsız, topraksız, temiz bir şekilde uygun kurutma kriterlerine göre çuvallayıp satışa sunalım. Yeni sezonda üreticilerimize bereketli, randımanlı ve bol kazançlı hasat geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

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