İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun’da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Samsun'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Şahin (47) idaresindeki 06 EMR 42 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.