Aykut Çepni'den 'aşı olun' çağrısı

Korona virüsü ile birlikte delta varyantının da hızla yayılmaya başlaması ve Samsun'da başlatılan 55 bin 555 aşı kampanyası ile ilgili açıklama yapan Aykut Çepni, normalleşme süreci öncesi yaşanan kapanmaların yeniden olmaması için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi.

"Yeniden kapanmalar olmasın"

Aşı kampanyasına destek verdiklerini belirten Samsun Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Dernek Başkanı Aykut Çepni, şunları dile getirdi: "Halkımızın aşısını olup, düğünlere daha rahatlıkla gelebilmesi ve sevdikleri ile bu mutlu günleri paylaşmalarını istiyoruz. Tekrar kapanmalar olmaması için aşı olmamız gerekiyor. Tedbir ve önlemlere daha duyarlı olmalıyız. Düğün salonu işletmecileri olarak işletmelerimizde tüm tedbirlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Esnaflar olarak çok sıkıntılar çektik. Bu sıkıntıların tekrar yaşanmaması, insanlarımızın bu virüs sebebi ile hayatlarını kaybetmemesi için aşılarımızı olmak zorundayız. Bu nedenle Düğün Salonları ve Organizasyon Firmaları Derneği olarak Samsun'da başlatılan hedef 55 bin 555 aşı kampanyasını destekliyoruz"