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'Aynalı Gölü'ne 20 bin sazan yavrusu

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan göllerin balık popülasyonunu artırmak amacıyla 20 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan göllerin balık popülasyonunu artırmak amacıyla 20 bin yavru sazan balığı bırakıldı.


Çarşamba Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilçedeki mevcut gölleri balıklandırmak ve bu şekilde göllerdeki balık popülasyonunu arttırmak amacıyla çalışmalar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden teslim alınan 20 bin adet yavru sazan, Çaltı Mahallesi'nde bulunan Aynalı Gölü'ne bırakıldı.


Yapılan çalışmaların diğer göletlerde de sürdürüleceği öğrenildi.

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