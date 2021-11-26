Aynı iş yerinden ikince kez hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Samsun'da aynı iş yerinden ikinci kez hırsızlık yaparken yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan hurda metal işi yapan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız söz konusu iş yerinin kapı kilidini kırarak içeri girip yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki çuvallar içindeki bakır kablo ile miktarı bilinmeyen sarı hurdalıkları çaldı. Hırsızlık olayı fark edilince olay polise haber verildi. İşyeri sahipleri ve çalışanlar hırsızın tekrar gelip hırsızlık yapacağını düşünerek gece sık sık kontrol yapıp takibi sürdürdü. Kazım B.,(25) dün gece yarısı yine aynı işyerine girdi. Burada yanında getirdiği çuvallara bakır kabloları dolduran Kazım B.'yi fark eden çalışanlar durumu polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yine çalmak için yaklaşık 66 kilo bakırı çuvala dolduran Kazım B.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Kazım B., polisteki sorgulanmasın ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Suçunu itiraf eden Kazım B. aynı işyerinden daha önce de hırsızlık yaptığını ve parası olmadığı için çaldığını söyledi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Kazım B. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.