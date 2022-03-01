Ayvacık'ın yüksek rakımlı mahallelerindeki su sorunu çözüldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu sorunu çözüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma ile musluklardan ilk kez arıtılmış su aktı.

SASKİ geçen yıl hizmete açılan Durusu-Demirarslan İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 35 mahallenin su sorunu çözülmüştü. Tesisin devreye alınmasının ardından çalışmalarına devam eden SASKİ, Ayvacık ilçesi Koçyurdu Mahallesi ve Ortaköy Mahallesi ile Çarşamba ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nin de su sorununu çözmek için ilave olarak 52 bin 410 metre uzunluğunda şebeke ve ishale hattı döşedi.

38 mahallenin su sorunu bitti

Hatla birlikte su sorunu yaşayan üç mahalleye de tesisten memba kalitesinde arıtılmış su verilmeye başlandı. Saniyede 72 litre su arıtma kapasitesine sahip Durusu- Demirarslan İçme Suyu Arıtma Tesisi ve döşenen hatlar ile birlikte toplam 38 mahallenin daha su sorunu çözülmüş oldu.

Mahalle halkı su geleceğine inanmamıştı

Koçyurdu Mahallesi Muhtarı Muharrem Ay, "Muhtar olurken en büyük idealim su sorununu çözmekti. Bunu söylediğim zaman birileri ‘Hayal bu' dedi. Mahalle halkı bile su geleceğine inanmamıştı. Ama hayaller Büyükşehir ile gerçek oldu. Suyumuz aktı. Arıtma ve hat yokken derelerden gelen suyu kullanırdık. O da içilmezdi. Nihayet yapılan tesis ile memba kalitesinde suya kavuştuk. Bizi pırıl pırıl suya kavuşturan başta Başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Uzun yıllardır su sıkıntısı yaşadıklarını belirten Çatak Mahallesi Muhtarı Ali Alkan ve Ortaköy Mahallesi Muhtarı Cemil Sarıoğlu da Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Taşıma su ile değirmen döndürdük

Su olmadığından dolayı misafir ağırlamaya bile çekindiklerini söyleyen mahalle sakinlerinden Hava Duman, "Büyüklerimiz ‘Dereden taşıma suyla değirmen dönmez' derlerdi ama biz döndürüyorduk. Susuzluk sorununu çok çektik. Özellikle fındık zamanları derelerden su çekiyorduk. Allah'a şükürler olsun ki kurtulduk. Çile bitti, yerini mutluluk aldı. Çok sevinçliyim. Eve geldiğimiz zaman suyumuz akıyor" diye konuştu.