Ayvacık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Keskinoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis, E.Y. (28) adlı bir kişinin yasadışı Hint keneviri ektiği bilgisine ulaştı. Soruşturmayı derinleştiren Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği polisleri düzenledikleri operasyonda bir tarlada E.Y.'ye ait olduğu tespit edilen 35 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. (28) polisteki sorgusunun ardından Çarşamba Adliyesi'ne götürüldü. Adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilen E.Y. cezaevine gönderildi.