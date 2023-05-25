AYYEG- DER'den kadın girişimcilere destek

Samsun Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneği (AYYEG-DER) tarafından, Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarı'nda faaliyet gösteren Gökçeboğaz Kadın Girişimcileri Kooperatifi'ne hibe desteğinde bulunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Dernek Müdürü Hüseyin Yıldız yaptı. Yapılan faaliyetler ve yapılması planlanan konular hakkında Dernek Başkanı Ramazan Acar katılımcılara yaptığı bilgilendirmede, "İlimiz Alaçam ve Yakakent ilçelerinde bulunan kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü vatandaşlarımızın ortak çalışması ve iş birliği sonucunda kurulan Alaçam Yakakent Yerel Eylem Grubu Derneğimiz, 2016 yılında resmi faaliyetine başlamıştır. 2023 yılının ilk çeyreğinde şu anda teslimini yapacağımız Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarı'nda faaliyet gösteren Gökçeboğaz Kadın Girişimcileri Kooperatifi'ne toplamda 87 bin 810 TL tutarında malzeme alımı gerçekleştirdik. 2023 yılı çalışmalarımız yıllık uygulama planı çerçevesinde devam edecektir" dedi.

Gökçeboğaz Köy Ürünleri Pazarı'nda düzenlenen törene Belediye Başkanı İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Müftüsü Orhan Bal, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile vatandaşlar katıldı.