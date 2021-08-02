Azerbaycan'ın itfaiye konvoyu Samsun'a ulaştı

Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan'dan yola çıkan itfaiye konvoyu Samsun'a giriş yaptı.

Türkiye'nin özellikle güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekiplerin ikinci grubu Terme ilçesinden Samsun'a giriş yaptı. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik ışıklarında geçiş önceliği verilen 50'nin üzerindeki itfaiye aracı ile 220 personelden oluşan yangın destek birimi bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Konvoyun Samsun'dan geçişi esnasında sürücüler de karayolu üzerinde korna çalarak ve bayrak sallayarak Azerbaycanlılara sevgi gösterisinde bulundu.