Aztopal: "Kalan maçları en iyi şekilde tamamlayıp şampiyon olacağız"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı TFF 2. ve 3. Ligi'nin 18 Temmuz'da oynatılması kararıyla ilgili Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Kovid-19 salgını başladığından beri söylediğimiz bir şey vardı. Maçlar oynatılacaksa biz de oynar o şekilde şampiyonluğumuzu ilan ederiz" dedi.

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı TFF 2. ve 3. Liglerinin 18 Temmuz'da oynatılması kararını değerlendirdi. Kararın hayırlı olmasını dileyen Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Kovid-19 salgını başladığından beri söylediğimiz bir şey vardı. Maçlar oynatılacaksa biz de oynar o şekilde şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Maçların ilk açıklandığı tarihte oynanması gerekiyor. Bu kadar geç kalmasının birçok handikabı var. Öncelikle maçların Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklarda oynanması sağlık açısından birçok problem teşkil edecektir. Özellikle TFF 2. ve 3. Lig'in stadyum şartlarını düşündüğümüz zaman ışıklandırmanın olmaması, birçok müsabakanın sıcağın altında oynanmasını gerektirecek. Ayrıca stadyumlardaki soyunma odalarının çok küçük ve hijyen açısından yetersiz olması salgın ortamında birçok sıkıntıyı beraberinde getirecektir. Yine söylüyorum, sağlık açısından son derece tehlikeli olacağını düşünüyorum. Umuyorum ki bu süreçte tüm takımlar için sağlık ve sakatlık problemleri yaşanmaz" diye konuştu.

"Kalan maçları en iyi şekilde tamamlayıp şampiyon olacağız"

Kalan maçları en iyi şekilde tamamlayıp şampiyonluğu perçinleyerek ilan etmek istediklerini ifade eden Mustafa Aztopal, "Bunun ikinci handikabı da inşallah ligi şampiyon olarak bitirdiğimizde sonraki sezonun planlaması konusunda da TFF 1. Lig'de yer alacak diğer takımlarına göre sıkıntı yaşayacağız. Hazırlanmak, kamp yapmak, transferleri resmileştirmek, yeni gelecek arkadaşların takıma katılması ve kaynaşması adına onlardan en az 1 ay dezavantajlı olacağız. Elbette ki biz bu süreci başkanımız, yönetim kurulumuz, hocamız ve profesyonel ekibimizin vasıtasıyla mutlaka en iyi şekilde yürüteceğiz . Kendi tecrübelerimiz bu durumu çözmeye yetecektir ama TFF'nin bu kararı hem geciktirmesi hem de plansız hale getirmesi noktasında bu konularda ister istemez bir takvim ve aksiyon sıkışıklığı yaşayacağız. Hem sezonun kalan maçlarının yönetilmesi konusunda her türlü planlamayı yaparak ligi tamamlayacağız hem de yeni sezonun başlangıcıyla ilgili her türlü planlamayı yapacağız ve işimizi bu şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Onun dışında da tekrar şunu söyleyebilirim. Takımımız 15 gündür çalışıyor. Teknik ekibimiz nezaretinde ilk maçın oynanacağı güne kadar en iyi şekilde hazırlanıp, kalan maçlarımızı tamamlayıp, şampiyonluğumuzu perçinleyerek ilan edeceğiz" şeklinde konuştu.