Aztopal: “Samsunspor son 1 transfer daha yapabilir”

Yaz transfer sezonun en hareketli takımı olan Samsunspor 21 yeni oyuncu ile sözleşme imzalarken, 20 futbolcusu ile ise yollarını ayırdı. Kırmızı-beyazlılarda hala takımdan gönderilecek olan birçok isim bulunurken, Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, lisansları henüz çıkmayan Moryke Fofana, Ismael Diomande, Semih Altıkulaç, Ange Plumain, Dja Djedje, Nadir Çiftçi ve de sezon başı transfer edilip sonra tekrar başka bir takıma gönderilen Esin Hakaj ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aztopal, transfer için de sol bek mevkiini işaret etti.

Kadroda bulunan ve bulunmayan futbolcular hakkında açıklamalarda bulunan Mustafa Aztopal, “Moryke Fofana, sezon başı kampı görmediği için şu anda fizik kondisyon olarak iyi değil. Ismael Diomande, Fofana ve Alen Melunovic fiziki olarak takım arkadaşlarını yakalamak için çalışıyorlar. Bu oyuncuların hepsinin lisansı çıksa da fiziki olarak da bir sonraki maç için müsait değiller. Sezon başı transfer edilen Esin Hakaj ile kesin olarak yollarımız ayrıldı. Kulübe herhangi bir yük bırakmadan ayrıldı. Semih Altıkulaç'ın lisansı için Belçika Futbol Federasyonu'ndan evrak bekliyoruz. Onlar TFF'nin gönderdiği evrakı onaylayıp, geri gönderecekler. Semih'in lisansı da kısa sürede çıkar. Ange Plumain ve Dja Djedje konusu da bir şekilde çözüme kavuşacak. Bu sezon kadroda düşünülmüyor. Bu sene kadroda düşünülmedikleri için onlarla ilgili çözümü transfer dönemi sonuna kadar göreceğiz. Nadir Çiftçi, bir takım kulüpler ile görüşüyor. Onla ilgili gelişmeyi de yakın zamanda bekliyoruz” dedi.

“7 yabancıdan hangisinin liste dışı kalacağı 48 saat içerisinde belli olacak”

Şu an TFF listesinde bulunan 7 yabancıdan birinin Fofana'nın listeye eklenmesi ile kadro dışı kalacağını da vurgulayan Genel Menajer Aztopal, “Bazı oyuncularımızın kiralık gönderilme durumu var. Özellikle gençlerden kiralık gidecekler var. Belki 1 tane de son bir genç transferi yapabiliriz. Hedeflediğimiz kadroda, gençler ve altyapıdan gelenlerle beraber 28 kişilik kadromuz olacak. Düşündüğümüz transfer sol bek mevkiine yapılabilir. Şu anda lisansı çıkmış 7 yabancı oyuncumuz var. Fofana'nın da lisansı çıktığı zaman TFF listesine daha önceden eklenip, çıkartılacak yabancının adı da 48 saat içerisinde görülecektir” diye konuştu.

“İlk maçta oynamak istediğimiz oyunun sinyalleri görüldü”

İlk maçta oynanan güzel oyun ve futbol anlayışını da değerlendiren Aztopal, “Hocamız 2 aydır oyun formatımızı oturmak için çalışıyor. Daha hücuma dayalı, rakip ceza sahasında oynamayı hedefleyen bir Samsunspor oluşturulmaya çalışılıyor. İlk maçta da bunun ilk işaretlerini gördük. Mutlaka sezon içerisinde her rakibe göre farklı bir takım önlemler de alınabilir ama genel futbol mentalitesi olarak bunu bekliyoruz” şeklinde konuştu.