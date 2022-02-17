Baba adayları gebe okulunda eşleri ile empati kuruyor

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, gebe okulu hakkında bilgi vererek, “Gebe okulunda verilen eğitimler ile eşlerin anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak, eşler arasında güçlü ilişkiler ve verimli bir iş birliği oluşturmak amaçlanıyor. Anne kadar babayı da ilgilendiren ve büyük bir sorumluluk teşkil eden bu süreçte anneler gibi babalar da ebeveyn olmaya hazırlanıyor. Anne adayının doğum eylemiyle baş etme sürecinde olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar verme konusunda anne adayının güçlü hissetmesini sağlamak ve babayı da bu süreçte aktif hale getirerek empati kurmasını sağlamaktayız. Bir süredir yürütülmekte olan gebe okulumuza artık sadece anne adaylarımız değil onlarla birlikte babalarımızda katılabilecek hatta eğitime eşi katılamayan gebeler anneleri ile de eğitim alabilecekler. Bizim buradaki amacımız anne adayına rahat bir aile ortamı sunmaktır” şeklinde konuştu.