Baba-kız doktorlar aynı hastanede şifa dağıtıyor

Samsun'da aynı hastanede görev yapan baba-kız doktorlar, hastalara şifa dağıtıyor.

Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Gazi Devlet Hastanesinde 38 yıllık hekim olan Genel Cerrah Dr. Muammer Altun, 24 yaşındaki yeni mezun doktor kızıyla aynı hastanede görev yapıyor. Babası ile aynı hastanede şifa dağıtan

Pratisyen Hekim Dr. Serranur Altun, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İlk doktorluk deneyiminde babası ile aynı hastanede bulunmasından dolayı kendisini güvende hisseden Dr. Serranur Altun, küçüklükten beri hayalini kurduğu doktorluğu babasıyla aynı hastanede icra etmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Pratisyen Hekim Dr. Serranur Altın, geçen gün acilde nöbetçiyken karın ağrısı şikayetiyle gelen bir hasta için, o gün nöbetçi olan babası Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Muammer Altun'un hastayı görmesini istedi. Safra kesesinde iltihaplanma olan hasta, yapılan tedavinin ardından servise kaldırıldı. Baba ve kızın birlikte teşhis koyup, servise yatırdıkları hasta, iltihapların giderilmesinin ardından ameliyata alınacak.

“Babamla aynı hastanede çalışmak güven ve gurur veriyor”

İlk görev yerinde babasıyla birlikte aynı hastanede çalışmanın kendisine güven verdiğini ifade eden Pratisyen Hekim Serranur Altun, “Çocukluğumdan beri en büyük hayalim bir hekim olabilmekti. Babam gibi bir hekim olmayı çok istiyordum. Onun ne kadar çok çalıştığını görsem de ona olan hayranlığım hiçbir zaman gitmiyordu. Mesleğinde ne kadar mutlu ve huzurlu olduğunu gördükçe ben de onun gibi hekim olmak istiyordum. Şu anda babamla aynı hastanede çalışmak çok gurur verici bir duygu. Babayla aynı hastanede çalışmak hem güven duygusu hem de gurur duygusunu bir arada yaşıyorum. Beraber çalışmaktan çok mutluyuz. Babamla 2 gün önce beraber nöbetteydik. Daha 9 günlük bir doktorum. Babamla aynı hastaya bakma imkanımız 1-2 kere oldu. Karın ağrısı olan bir hasta için nöbetimde babamı çağırmıştım. Bu şekilde hastalara yararlı olmaya çalışmıştık” dedi.

“Kızımla aynı hastanede çalışmak gurur verici bir duygu”

Kızıyla aynı hastanede çalışmanın gurur ve mutluluk verdiğini vurgulayan Uzm. Dr. Muammer Altun, “Biz sağlık çalışanları olarak, tüm sağlık çalışanlarını kendimize akraba olarak kabul ederiz. Akrabalık ilişkileri içerisinde çalışırız. Birbirimizi koruruz, kollarız. Kendi kızımla beraber çalışmak ise bambaşka bir duygu. Hem bir akrabalık, hem de bir baba-kız ilişkisini çalışma ortamına yansıtmak ilk başta zor olmuştu. Bazen duygular işin içerisine giriyor bazen de ülkemizde gerekli sağlık barışının olmamasının zorluğunu yaşıyoruz. İnşallah gelecekte daha iyi olacaktır. Kızımla aynı hastayı tedavi etmeyi hayal etmemiştim. Çağrılınca duygusal olarak biraz etkilendim. Bir evlat olarak hastaya bakmaya çağırması beni daha da bir duygulandırdı. Bundan sonra alışacağız ve profesyonel olarak hastalara hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Oğlu da doktor

Dr. Altun, "Bir oğlum da yine hekim olarak görev yapıyor, iki evladımın da hekim olmasından gurur duyuyorum. İnşallah bir gün onunla da bir arada çalışma şansını elde ederim” şeklinde sözlerini tamamladı.