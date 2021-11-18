Baba-oğulun katil zanlısı adliyede

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunun ölümüne neden olan olayın şüphelisi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Samsun'un Salıpazarı Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.S. (51) ile İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin (34) arasında yeni aldıkları tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.S. belinden çıkardığı silahla İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin'e ateş açtı. Açılan ateşte baba İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili zanlı Y.S. jandarma ekiplerince gözaltı sorgusunun ardından, geniş güvenlik önlemleri altında bugün Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.