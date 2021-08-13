Baba ve 2 oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun merkezli İstanbul'u da kapsayan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alına 11 kişiden aralarında baba ve 2 oğlunun da bulunduğu 5 kişi çıkardıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi ise serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik değişik tarihlerde yaptıkları takip ve çalışmalarda toplamda 29 bin 329 adet sentetik ecza hap, 295,45 gram esrar maddesi, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 117 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirdi.

Narkotik ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde yakalanan şüpheli şahıslarla birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik salı sabahı Samsun merkezli olmak üzere İstanbul'u da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 6 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 5 kişi ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen baba O.Ö., oğulları O.Ö. ve O.Ö. ile S.Y. ve G.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.