Babaanne ve torununun başı hırsızlarla dertte

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadının gece torununun bisikleti, gündüz de kendisine ait 3 tekerlekli akülü bisikletinin şarj aleti çalındı.

Olay, Alpaslan Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Yılmaz'a ait evin bahçesinde bulunan torununa ait 500 liralık bisiklet henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Öğlende de evin önünde park halinde şarj edilen 3 tekerlekli elektrikli bisikletin 165 lira değerinde olan şarj aleti henüz kimliği belirlemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Olay yerine gelen polis her iki hırsızlık olayını gerçekleştiren hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.