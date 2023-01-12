Babası parasını gasp etti, polis merkezi dönüşü oğlu bıçaklattı

Samsun'da bıçak zoruyla parası gasp edilen şahıs polis merkezine şikayette bulunup evine giderken bu kez de gasptan gözaltına alınan şahsın oğlu tarafından yolu kesilerek sırtından bıçaklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anıt Park yanında gece saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta içki içen M.Ö.'nün (33) yolu yine parktan tanıdığı İ.Ö.(44) tarafından kesilerek bıçak zoruyla 500 lira parası gasp edildi. M.Ö. Gazi Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. İ.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine ifade verip evine gitmek için yürüyen M.Ö.'nün yolu bu kez de parasını gasp ettiği için gözaltında bulunan İ.Ö.'nün oğlu Y.A.Ö. tarafından kesildi. "Babam senin yüzünden gözaltına alındı" diyen Y.A.Ö.'nün yanında bulunan Irak uyruklu arkadaşı E.F.A.A.(20), M.Ö.'yü sırtından bıçaklayarak kaçtılar. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Ö. tedavi altına alındı. Polis bıçaklama olayına karışıp kaçan şüpheli şahısları yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.