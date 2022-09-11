Babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklad

Samsun'da bir kişi babasıyla tartışan eniştesini sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.P.(32) babasıyla tartıştı için eniştesi M.A.G.'ye (39) bıçakla saldırarak sırtından, ve kolundan yaraladı. Yaralı enişte kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek burada tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen M.Y.P. cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Eniştesini bıçaklayan kayınbirader M.Y.P. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.