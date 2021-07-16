Bafra, 15 Temmuz'da yine tek yürek

yılında, Bafra yine tek yürek tek bilek oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, “15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü” coşkuyla kutlanırken hain darbe girişiminde şehit olanlar dua, gaziler ise minnetle yâd edildi. Bafra'da “15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü”, Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'ne ziyaretle başladı.

15 Temmuz Şehitler Camisi'nde okunan mevlidin ardından, Hükümet Konağı önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona eren “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü” mehter takımı eşliğinde gerçekleşti. Saat 20.00'de 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan programda ise mehteran gösterileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterileri yer aldı.

Programda Bafra Milli Eğitim Müdürlüğü'nce açılan 15 Temmuz temalı şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece alan öğrencilere ödülleri Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından verildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitaben gerçekleştirdiği konuşma, katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

Programda Bafra Belediyesi tarafından hazırlanan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin her yönüyle anlatıldığı fotoğraf sergisi ise katılımcılardan büyük ilgi gördü. Bafra'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programı, Bafra Müftülüğü Tasavvuf Müziği Korosu'nun ilahileri, okunan şiirler, dualar ve saat 00.13'te tüm camilerden okunan sala ile devam etti.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün beşinci yıl dönümüne ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, “Baframızda aynı kararlılık ve birliktelikle demokrasimize, milli şuurumuza sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden tam beş yıl geçti. Milletin huzuruna, ülkemizin bütünlüğüne, devletin varlığına kasteden 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Beş yıl önce, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamını, meclisini, istihbarat teşkilatını, emniyet ve silahlı kuvvetlerini, başbakanlık makamını teslim almayı amaçlayan ve bunun için devlet kurumlarını ve milleti bombalamaktan çekinmeyen bir yapı ile karşı karşıya kaldık. FETÖ, tüm devlet geleneklerini çiğneyerek, gizli ajanlarıyla devletin yönetimini ele geçirmeye çalışmıştır. Önce yargı ve polis içindeki mensuplarıyla, ardından da kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristleriyle ülkemizin geleceğine kastetme girişiminde bulunmuştur. O gün milletin iradesinin üstünde hiçbir güç tanımayan Türk milleti devletinin yanında yer alarak tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir mücadele örneği göstererek demokrasisine, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Binlerce yıldır yaşadığımız bu coğrafyada nice savaşlar, nice afetler, nice yıkımlar yaşadık ve her seferinde vatanımıza sahip çıktık. Kurtuluş Savaşı'nda Nene Hatun'u, Maraşlı Sütçü İmam'ı, İzmir'i işgal eden Yunanlılara ilk kurşunu sıkan gazeteci Hasan Tahsin'i bağrından çıkaran bu aziz vatan; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, henüz 15' inde olan Halil İbrahim Yıldırım'ı, Özgür Mustafa Karasakal'ı, Abdullah Tayyip Olçok'u da bağrından çıkarmıştır. 15 Temmuz 2016 tarihinde cereyan eden hain darbe girişimi, kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiştir. Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen bu kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, asli bir görevimizdir. Hain girişimde milli iradeye sahip çıkan demokrasi sevdalısı yüce milletimize bir kez daha teşekkür ediyor; şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum” dedi.