İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra 16. Sünnet Şöleni başlıyor

Bafra Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği 16.

Sünnet Şöleni yarın yapılacak.


Her sene geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni Ali Kale Turistik Tesislerinde gerçekleşecek. Sünnet şölenine tüm Bafralıları davet eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Belediyemizce bu yıl 16.sını düzenleyeceğimiz sünnet şölenimize ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 80 çocuğumuzun sünnet işlemlerini daha önce gerçekleştirmiştik. Yarın çocuklarımız, aileleri ve konuklarımızla bir araya gelerek güzel bir gün geçireceğiz. Çocuklarımızın bu güzel anında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Bu mutluluğu tüm Bafralılarla paylaşmak istiyoruz” dedi.


16. Sünnet Şöleni yarın saat 15.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanılarak hareket edecek konvoyla başlayacak. Ali Kale Turistik Tesislerinde saat 17.00'de başlayacak programın içeriğinde ise mevlit okunması, yemek ikramı ve çocuklara hediye dağıtımı yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.