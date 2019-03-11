Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi onaylandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılması planlanan 50 ünitili Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı.

Eski devlet hastanesi arazisine yapılacak olan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 5 katlı 8 bin metre karelik kapalı alana sahip 50 diş üniti, ameliyathaneler, yataklı servisler, açık ve kapalı otopark ve aynı bina içerisinde 2 istasyonlu 112 merkezi de yer alacak.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı yaptığı açıklamada, “Bafra ilçemize Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi kazandırma çalışmalarımız sonucunda 50 ünitli Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yapım projesi Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır. 5 katlı 8 bin metre karelik kapalı alana sahip olan Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde 50 diş üniti, ameliyathaneler, yataklı servisler, açık ve kapalı otopark bulunacaktır. Aynı bina içerisinde 2 istasyonlu 112 merkezi de bulunacaktır” dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise, “İlçemizin ve bölgemizin ihtiyaçlarını karşılayacak olan hastanemizin ilimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bafra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile ilgili taleplerimizde bizden ilgi ve alakalarını esirgemeyen Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, önceki Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan'a ve bakanlık bürokratlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.