Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Atlas Okyanusu'nda

A.T.E.R projesi kapsamında “The Ocean Breath” (Okyanus Nefes Alıyor) adlı çalışma gerçekleştirdiler.

Portekiz, Letonya, İtalya ve Yunanistan ortak okulları ile birlikte 12-19 Mayıs tarihleri arasında Portekizin Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Loule ve Faro şehirlerinde, Erasmus+ KA229 W.A.T.E.R projesi kapsamında “The Ocean Breath” (Okyanus Nefes Alıyor) ikinci çalışma ziyaretini gerçekleştirerek Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil ettiler.

Çalışma ziyaretine 2 öğretmen ve 5 öğrenci ile katılan okul ekibi su, doğa, çevre ve kültürel çalışmalar kapsamında diğer ortak ülke okul ekipleri ile birlikte çalışmalarını gerçekleştirerek ülke tanıtımına da büyük fayda sağladılar.

Konu ile ilgili bilgi veren İngilizce Öğretmeni Olcay Parlak, artık AB projelerinde daha fazla den-eyim sahibi olduklarını, bu çalışmaların öğrencilerin akademik başarısına da olumlu etkisi olacağına inandıklarını ifade etti. İngilizce Öğretmeni Olcay Parlak, ziyaret ettikleri alanın bölgede bulunan Kızılırmak Kuş Cenneti'ne benzerlikler gösterdiği, doğal bir alan olduğu, özellikle Atlas Okyanusu'nun bölgeye olan etkileri konularında çalışmalar gerçekleştirdiklerini, bunun yanında Loule ve Faro (Portekiz) bölgesinin belediye başkanı ve diğer yerel yöneticiler ile proje kapsamında diğer ortak okullar ile birlikte bilgi alışverişinde bulunduklarını, yapılan proje çalışma ziyaretinin hayatın kaynağı olan suyun bilim, sağlık, sanat, spor, tarih, edebiyat, doğa ve günlük hayatla olan ilişkisi üzerine eğitim, seminer ve çeşitli interaktif etkinlik ve çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ayrıca 2 yıllık proje süresince ortak ülke okullarına yapılacak olan proje ziyaretleri ile doğayı koruyacak ve çevre bilincini canlandıracak yeni metotların geliştirilmesi hedeflenmekte.

Projenin açılış toplantısı 31 Ekim - 4 Kasım 2018 tarihleri arasında Bafra da Kızılırmak Kuş Cenneti'nde yapılmıştı. İkincisi 11-18 Şubat 2019'da Taranto/İtalya da gerçekleş ve bir sonraki toplantılarının yine öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile 13-19 Ekim 2019'da Yunanistan'ın Girit Adası'nda Hanya kentinde gerçekleşeçek.