Bafra Atatürk Anadolu Lisesi İtalya'da gönülleri fethetti

Bafra Atatürk Anadolu Lisesi, "Erasmus+ KA229 W.A.T.E.R Projesi" kapsamında ilk çalışma ziyaretini İtalya, Letonya, Portekiz ve Yunanistan'a yaptı.

Çalışma ziyaretine Bafra Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Aşkın Gencel, İngilizce Öğretmenleri Olcay Parlak ve Umut Şahinbaş ve 5 öğrenci ile katılan okul ekibi su, doğa, çevre ve kültürel çalışmalar kapsamında diğer ortak ülke okul ekipleri ile birlikte çalışmalarını gerçekleştirdiler. Aynı zamanda ülke tanıtımına da büyük katkı sağladılar.

AB projelerinde daha fazla deneyim sahibi olduklarını, bu çalışmaların öğrencilerin akademik başarısında olumlu etkisi olacağına inandıklarını ifade eden İngilizce Öğretmeni Olcay Parlak, “İtalya'nın Taranto Belediye Başkanı ve diğer yerel yöneticiler ile proje kapsamında diğer ortak okullar ile birlikte bilgi alışverişinde bulunduk. Proje çalışma ziyaretinde, hayatımızın kaynağı olan suyun bilim, sağlık, sanat, spor, tarih, edebiyat, doğa ve günlük hayatımızla olan ilişkisi üzerine eğitim, seminer ve çeşitli interaktif etkinlik ve çalışmalar yaptık. Ayrıca 2 yıllık proje süresince ortak ülke okullarına yapılacak olan proje ziyaretleri ile doğayı koruyacak ve çevre bilincini canlandıracak yeni metotların geliştirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Projenin açılış toplantısı 31 Ekim-4 Kasım 2018 tarihleri arasında Bafra'da gerçekleşmiş ve Kızılırmak Kuş Cenneti'nde başlangıcı yapılmıştı. Bir sonraki toplantılarının yine öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile 12-18 Mayıs 2019 da Portekiz'in Loule kentinde gerçekleşecek.